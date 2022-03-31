ЕС, Франция и Норвегия выделяют Украине многомиллионную помощь
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем новом обращении рассказал, какие страны решили еще предоставить финансовую помощь Украине.
Согласно сообщению, Норвегия выделит 20 миллионов евро в бюджет. Эти средства правительство распределит на важные программы.
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Известно, что до этого Норвегия уже успела выделить 200 миллионов евро на гуманитарную помощь.
Договорились о поддержке от Франции на 300 миллионов евро. И грант от Европейского Союза на 120 миллионов евро. Эти средства пойдут напрямую в бюджет,
– отметил Денис Шмыгаль.
Премьер-министр Украины также добавил, что это достойная позиция, которой должны подражать и другие страны ЕС.
"Президент Владимир Зеленский также вчера договорился о выделении Украине 500 миллионов долларов в качестве прямой бюджетной помощи от правительства США", – сообщил Шмыгаль.
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