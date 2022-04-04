ЕС готов направить следственные группы для документирования военных преступлений в Буче
Источник:твиттер Урсулы фон дер Ляен
Российские оккупанты совершили массовый геноцид мирных украинцев в Буче. Кадры последствий пребывания российской армии в городе шокировали цивилизованный мир.
Безумные зверства российских оккупантов в Буче всколыхнули весь мир. Российские военные совершили геноцид украинцев, насиловали детей, грабили дома, пытали и расстреливали людей сотнями.
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Следственные группы из ЕС
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен провела беседу с Владимиром Зеленским. Она отреагировала на жестокие убийства мирных украинцев в Буче и других городах.
ЕС готов направить совместные следственные группы для документирования военных преступлений в координации с Генеральной прокуратурой Украины,
– написала она в своем твиттере.
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