ЕС готов направить следственные группы для документирования военных преступлений в Буче

Российские оккупанты совершили массовый геноцид мирных украинцев в Буче. Кадры последствий пребывания российской армии в городе шокировали цивилизованный мир.

Безумные зверства российских оккупантов в Буче всколыхнули весь мир. Российские военные совершили геноцид украинцев, насиловали детей, грабили дома, пытали и расстреливали людей сотнями.

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Следственные группы из ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен провела беседу с Владимиром Зеленским. Она отреагировала на жестокие убийства мирных украинцев в Буче и других городах.

ЕС готов направить совместные следственные группы для документирования военных преступлений в координации с Генеральной прокуратурой Украины,

– написала она в своем твиттере.

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