В эфире 24 Канала исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов оценил, насколько эффективным может быть усиленный санкционный виток противодействия Владимиру Путину и к каким необратимым последствиям приведет.

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К каким последствиям привели санкции против России

В Кремле боятся новых санкций от ЕС и США, ведь российская экономика уже находится в состоянии перенапряжения и действия, которые особенно направлены на закрытие узких мест, где Россия нашла возможности обходить санкции, могут привести к тому, что стране-агрессору будет трудно финансировать эту войну.

В надежде остановить неизбежное ужесточение санкций рупор российского диктатора Дмитрий Песков пригрозил, что введение ограничений на российский алюминий может привести к дестабилизации мирового рынка. Хотя по данным аналитиков, импорт российского алюминия в Евросоюз уже составляет лишь 6%.

Только американские санкции против Газпромбанка привели к тому, что в России обвалился рубль. Свои запасы Россия уже исчерпывает,

– отметил Леонов.

Сами российские эксперты говорят, что так называемый "фонд благосостояния и будущего" уже исчерпан и Кремлю приходится искать деньги для того, чтобы финансировать агрессивную войну против Украины.

Санкции США против "теневого нефтяного флота" уже привели к тому, что в океане застряло много российских кораблей. По словам исполнительного директора Центра прикладных политических исследований "Пента", если какой-то из этих кораблей потерпит крушение, то Россия будет вынуждена платить еще и за экологический ущерб.

Важно! После введения американских санкций 10 января остановились 65 российских нефтяных танкеров по всему миру. В частности, у китайских портов, вблизи Сингапура и российских берегов в Балтийском море и на Дальнем Востоке.

Кроме того, есть много вопросов о том, кто будет страховать этот лом. Даже главные покупатели российской нефти – Китай и Индия – уже отказываются принимать санкционные корабли у себя в портах.

Какие ограничения будут для Москвы самыми болезненными

Остается еще одно достаточно важное санкционное решение против Росатома, которое пока не ввели. По мнению Леонова, если это произойдет, то тогда России действительно будут туго, последствия могут быть фатальными.

Насколько мне известно, Европа пытается подготовиться к таким возможным сценариям, а Соединенные Штаты уже ограничивают закупку российского обогащенного урана,

– сказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

Россия занимает более 50% на мировом рынке обогащенного урана и сейчас союзники делают все для того, чтобы найти альтернативы и это решение ударило по экономике европейских стран и США.