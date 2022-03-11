ЕС готовит четвертый пакет санкций для РФ, – фон дер Ляен

Европейский Союз готовится расширить санкции против России. Там готовят четвертый пакет санкций против оккупантов.

Россию изолируют от глобальной экономической системы

О новых санкциях против России заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Соответствующее заявление она сделала в Версале по окончании неформального саммита ЕС.

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Фон дер Ляен убеждена, что новый пакет санкций еще больше изолирует Россию.

Мы выступим с четвёртым пакетом санкций. Эти санкции еще больше изолируют Россию от глобальной экономической системы, увеличивая еще большую плату на путинский захват Украины.

– заявила фон дер Ляйен.

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