ЕС готовит четвертый пакет санкций для РФ, – фон дер Ляен
11 марта 2022 , 16:34Читати новину українською
Источник:"Интерфакс-Украина"
Европейский Союз готовится расширить санкции против России. Там готовят четвертый пакет санкций против оккупантов.
Россию изолируют от глобальной экономической системы
О новых санкциях против России заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Соответствующее заявление она сделала в Версале по окончании неформального саммита ЕС.
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Фон дер Ляен убеждена, что новый пакет санкций еще больше изолирует Россию.
Мы выступим с четвёртым пакетом санкций. Эти санкции еще больше изолируют Россию от глобальной экономической системы, увеличивая еще большую плату на путинский захват Украины.
– заявила фон дер Ляйен.
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