ЕС готовится направить замороженные активы России на восстановление Украины, – СМИ

Украину ожидает много лет восстановления после войны, которую начала Россия. И именно страна-агрессор должна оплатить это восстановление.

Европейский Союз изучает возможность использования активов российских олигархов, замороженных из-за санкций, для финансирования восстановления Украины. Речь идет об их имуществе, которое будет реализовано, а средства направлены на нужды Украины.

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Причина в том, что Европейская комиссия считает, что масштабы нужд выходят за пределы возможностей блока.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в понедельник своим коллегам из ЕС, что, по словам людей, знакомых с обсуждением, законопроект о реконструкции может составить 1 триллион евро

Программа RebuildUkraine

Для долгосрочной реконструкции комиссия предложит создать объект под названием RebuildUkraine (Отстрой Украину), чтобы направить все ресурсы.

В рамках инициативы ЕС будет исследовать использование конфискованных активов у российских лиц, попавших под санкции после начала войны в Украине. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Берлин готов рассмотреть возможность ареста резервов российского центрального банка за границей и использовать эти деньги для финансирования реконструкции.

Европейский Союз отдает себе отчет, что ему придется профинансировать львиную долю восстановления Украины в течение следующих десяти лет или более. Эти усилия должны совмещать финансирование ЕС, вклады государств-членов и поддержку европейских финансовых учреждений, включая Европейский инвестиционный банк

15 миллиардов долларов на три месяца

Кроме денег на восстановление Украины после войны, наше государство нуждается и в денежных средствах. Речь идет об около 5 миллиардах долларов ежемесячно.

Исполнительный орган ЕС предлагает финансовый пакет в координации с союзниками и другими организациями, чтобы помочь покрыть финансовый разрыв Украины в размере 15 миллиардов долларов в течение следующих трех месяцев. Комиссия предложит Киеву кредиты на сумму от 7 до 9 миллиардов евро для финансирования неотложных законопроектов правительства, как часть еще обсуждаемого пакета. Согласно проекту предложения, страны-члены предложат новые гарантии, которые позволят блоку предлагать долгосрочные ссуды, а гранты из бюджета ЕС будут субсидировать выплаты процентов.