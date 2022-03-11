ЕС хочет избавиться от зависимости от российского топлива, но аж до 2027 года

Против России вводят новые и новые ограничения из-за ее варварского нападения на Украину. США уже заявляли об эмбарго на топливо, теперь и ЕС решил избавиться от такой зависимости.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС хочет постепенно отказываться от российского газа, нефти и угля. Это должно произойти до 2027 года.

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До конца мая мы предложим до 2027 года исключить нашу зависимость от российского газа, нефти и угля. Это будет обеспечиваться необходимыми национальными и европейскими ресурсами,

– сказала она.

Фон дер Ляен заверила, что представят варианты оптимизации дизайна рынка электроэнергии, чтобы лучше поддерживал зеленый переход.

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