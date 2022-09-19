Уверены в собственной правоте: Венгрия считает, что ЕС не сможет заблокировать ей миллиарды евро

Венгрия пообещала выполнить свои обязательства перед Европейской комиссией, чтобы разблокировать финансирование ЕС. Речь идет о 7,5 миллиарда евро.

Ранее Еврокомиссия предложила приостановить выделение Будапешту около 7,5 миллиарда евро из-за проблем с верховенством права.

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В Венгрии уверены, что деньги получат

Министр Тибор Наврачич, отвечающий за использование средств ЕС, убежден, что санкции не будут реализованы, если венгерская сторона выполнит свои обещания.

Утрата ресурсов может произойти только в том случае, если Венгрия не выполнит. Но она выполнит, мы хотим выполнить обязательства, потому что они хорошие,

– уверен Наврачич.

Политик надеется, что действий Венгрии будет достаточно, чтобы убедить Еврокомиссию.

Будапешт рассказывает о "выполнении обещаний"

По мнению министра, решение Еврокомиссии является важным шагом вперед, поскольку теперь начался этап выполнения обязательств. Врач говорит, что в ноябре Еврокомиссия сможет положительно оценить усилия Венгрии.

Реализовывать обязательства, по его словам, начали уже в конце августа. Первые два пакета законов подадут в понедельник и пятницу.

В частности, должны создать орган добродетели, который будет контролировать проекты, реализуемые за средства ЕС. Заработать он вроде бы может в ноябре.

Что этому предшествовало

Еврокомиссия сообщила, что не рекомендует выделять Венгрии 65% средств по трем программам из ключевого фонда ЕС. Речь идет о блокировании суммы примерно в 7,5 миллиарда евро.

Причина – проблемы с верховенством права.

Еврокомиссия передала предложения Европейскому совету. Там должно в течение месяца принять окончательное решение.

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