Раніше Єврокомісія запропонувала призупинити виділення Будапешту близько 7,5 мільярда євро через проблеми з верховенством права.

До речі Єврокомісія хоче покарати Угорщину, заморозивши мільярди виплат

В Угорщині впевнені, що гроші отримають

Міністр Тібор Наврачич, що відповідає за використання коштів ЄС, переконаний, що санкції не реалізують, якщо угорська сторона виконає свої обіцянки.

Втрата ресурсів може статися лише у тому випадку, якщо Угорщина не виконає. Але вона виконає, ми хочемо виконати зобов'язання, тому що вони добрі,

– впевнений Наврачич.

Політик сподівається, що дій Угорщини буде достатньо, аби переконати Єврокомісію.

Будапешт розповідає про "виконання обіцянок"

На думку міністра, рішення Єврокомісії – важливий крок вперед, оскільки тепер розпочався етап виконання зобов'язань. Наврачич каже, що в листопаді Єврокомісія зможе позитивно оцінити зусилля Угорщини.

Реалізовувати зобов'язання, за його словами, почали вже наприкінці серпня. Перші два пакети законів подадуть в понеділок і в п'ятницю.

Зокрема, мають створити орган доброчесності, який буде контролювати проєкти, реалізовані за кошти ЄС. Запрацювати він начебто може в листопаді.

Що цьому передувало

Єврокомісія повідомила, що не рекомендує виділяти Угорщині 65% коштів за трьома програмами з ключового фонду ЄС. Мовиться про блокування суми у приблизно 7,5 мільярда євро.

Причина – проблеми із верховенством права.

Єврокомісія передала пропозиції Європейській раді. Там має протягом місяця ухвалити остаточне рішення.

Може зацікавити – експерт заявив, що в уяві путіна Угорщина – "ідеальна" Європа: відео