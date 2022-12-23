Нужен механизм: в ЕС хотят прекратить членство России в Совбезе ООН

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что членство России в Совбезе ООН нужно приостановить. Для этого необходим соответствующий механизм.

Соответствующее заявление Шарль Мишель сделал в комментарии одному из российских телеканалов, пишет 24 канал. Он считает, что в международном праве есть недостаток, если один из постпредов ООН, то есть Россия, нарушает его.

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Следовательно, Шарль Мишель заявил, что нужен механизм прекращения членства. При этом он отметил, что речь идет не об исключении России из Совбеза ООН.

Думаю, что в международном праве есть недостаток, если постоянный член Совбеза ООН, в этом случае Россия, вопиюще нарушает международное право. На мой взгляд, следовало бы установить механизм прекращения членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о прекращении членства России в Совбезе,

– сказал Мишель.

В то же время глава Евросовета сказал, что прекращение членства России в Совбезе ООН якобы "невозможно", поскольку это "приведет в тупик сам концепт безопасности ООН".

"Мы хорошо видели, что к началу боевых действий в Украине концепт безопасности ООН уже сильно барахтал и испытывал немало трудностей в функционировании при решении больших международных проблем. Итак, я среди тех, кто считает, что рано или поздно реформа функционирования ООН будет обязательной.", – резюмировал Мишель.

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