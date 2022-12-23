Нужен механизм: в ЕС хотят прекратить членство России в Совбезе ООН
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что членство России в Совбезе ООН нужно приостановить. Для этого необходим соответствующий механизм.
Соответствующее заявление Шарль Мишель сделал в комментарии одному из российских телеканалов, пишет 24 канал. Он считает, что в международном праве есть недостаток, если один из постпредов ООН, то есть Россия, нарушает его.
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Следовательно, Шарль Мишель заявил, что нужен механизм прекращения членства. При этом он отметил, что речь идет не об исключении России из Совбеза ООН.
Думаю, что в международном праве есть недостаток, если постоянный член Совбеза ООН, в этом случае Россия, вопиюще нарушает международное право. На мой взгляд, следовало бы установить механизм прекращения членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о прекращении членства России в Совбезе,
– сказал Мишель.
В то же время глава Евросовета сказал, что прекращение членства России в Совбезе ООН якобы "невозможно", поскольку это "приведет в тупик сам концепт безопасности ООН".
"Мы хорошо видели, что к началу боевых действий в Украине концепт безопасности ООН уже сильно барахтал и испытывал немало трудностей в функционировании при решении больших международных проблем. Итак, я среди тех, кто считает, что рано или поздно реформа функционирования ООН будет обязательной.", – резюмировал Мишель.
Украина готовит шаги, чтобы выбросить Россию из Совбеза ООН
- Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина готовится к официальным шагам, чтобы доказать незаконное пребывание России в Совбезе ООН. В Киеве хотят исправить мошенничество, которое Россия совершила 31 год назад.
- По его словам, Россия занимает место постоянного члена Совбеза ООН без надлежащих юридических оснований.
- Как известно, Россия стала постпредом Совбеза ООН как правопреемница СССР, нарушающая принципы ООН. По логике России, правопреемницей СССР могла быть Украина или другие страны, входившие в Советский Союз.
- Россия использует площадку Совбеза ООН, чтобы врать об Украине. Американские законодатели, возглавляющие независимую правительственную организацию по правам человека, внесли резолюцию, которая призывает президента Джо Байдена вывести Россию из Совета Безопасности ООН