"Образец зверства", за который россия ответит: ЕС и США осудили атаку по Чаплиному

В Евросоюзе и США осудили кровавую атаку российских военных по Чаплино на Днепропетровщине. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Боррель и Блинкен отреагировали на очередной теракт

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС решительно осуждает "новое гнусное нападение россии на мирных жителей в Чаплино в День Независимости Украины".

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Жозеп Боррель подчеркнул, что "виновные в российском ракетном терроре будут привлечены к ответственности".

Кровавый теракт осудил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен. Он написал в твиттере, что ракетный удар по мирным людям соответствует "образцу зверств". Блинкен подчеркнул, что США и партнеры продолжат поддерживать Украину.

Ракетный удар россии по вокзалу, полному мирных жителей, соответствует образцу зверств. Мы вместе с партнерами со всего мира продолжим поддерживать Украину и добиваться привлечения к ответственности российских властей,

– написал госсекретарь США.

Кровавый теракт врага унес 25 жизней

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в результате атаки на Чаплино погибли 25 человек, среди которых двое детей – 6 и 11 лет. Лубинец подчеркнул, что со стороны россии это очередное военное преступление, "ведь целью оккупанта стали жилищный сектор и железнодорожная станция".

Он отметил, что на россию нужно давить через все возможные санкции, ведь режим путина ежедневно совершает военные преступления. Лубинец добавил, что россия – страна-террорист "и весь цивилизованный мир должен это признать и юридически закрепить".

Что еще известно о теракте в Чаплино

российские военные в День Независимости Украины дважды атаковали Чаплино. Сначала ориентировочно в 15 часов российские оккупанты уничтожили частный дом, под завалами которого оказались женщина и 2 детей. К сожалению, 11-летний мальчик погиб.

Во время второй атаки оккупанты ударили по пассажирским вагонам на станции Чаплино. Первым о теракте со стороны россии во время заседания Совбеза ООН сообщил президент Владимир Зеленский.

После ракетного обстрела трое детей находятся в тяжелом состоянии. Оккупанты ударили по Чаплиному "Смерчами", С-300 и "Искандером".

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