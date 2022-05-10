ЕС исключил запрет на доставку нефти из шестого пакета санкций против России, – FT
10 мая 2022 , 22:23Читати новину українською
Источник:Financial Times
Похоже, что нефтяное эмбарго придется подождать. Европа не смогла добиться консенсуса и не готова так быстро отказываться от российских энергоносителей.
Нефтяное эмбарго было самым ожидаемым шагом в 6 пакете санкций ЕС против России. Впрочем, есть вероятность, что Европа до сих пор не готова к такому радикальному шагу.
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