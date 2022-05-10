ЕС исключил запрет на доставку нефти из шестого пакета санкций против России, – FT

10 мая 2022 , 22:23
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Источник:

Financial Times

Похоже, что нефтяное эмбарго придется подождать. Европа не смогла добиться консенсуса и не готова так быстро отказываться от российских энергоносителей.

Нефтяное эмбарго было самым ожидаемым шагом в 6 пакете санкций ЕС против России. Впрочем, есть вероятность, что Европа до сих пор не готова к такому радикальному шагу.

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Отказ Европы от нефтяного эмбарго

 
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська