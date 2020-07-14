ЕС на днях пересмотрит список "безопасных стран": какие изменения возможны
Евросоюз до конца недели пересмотрит список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд. Из него планируют исключить Сербию и Черногорию. По информации СМИ, других существенных изменений не будет.
ЕС пересмотрит перечень стран, которые считает безопасными до конца недели, сообщил в твиттере корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
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Список стран, которые не являются членами ЕС и граждане которых могут ездить в ЕС, будет пересмотрен позже на этой неделе,
– написал Джозвяк.
По его словам, Сербию и Черногорию исключат из перечня "безопасных" из-за вспышек COVID-19, а Грузия остается. В то же время никаких новых стран добавлять не планируют.
Напомним, 1 июля ЕС утвердил список из 15 стран, которые не входят в блок и гражданам которых разрешен въезд.
Путешествия граждан третьих стран в ЕС: что известно
- В Брюсселе заявили, что список будут пересматривать каждые две недели и менять в зависимости от ситуации с коронавирусом в каждой стране.
- Некоторые участницы ЕС, которые открыли границы для "безопасных" стран, позже отменили свое решение. В частности, Греция закрыла границу для граждан Сербии.
- Бельгия вообще заявила, что пока не будет открывать границы для стран из "безопасного" списка Евросоюза.
- Украинцы также не могут путешествовать в ЕС, исключениями являются лишь отдельные категории.
- Всего для граждан Украины пока открыты 25 стран мира.