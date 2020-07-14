Евросоюз до конца недели пересмотрит список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд. Из него планируют исключить Сербию и Черногорию. По информации СМИ, других существенных изменений не будет.

ЕС пересмотрит перечень стран, которые считает безопасными до конца недели, сообщил в твиттере корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

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Список стран, которые не являются членами ЕС и граждане которых могут ездить в ЕС, будет пересмотрен позже на этой неделе,

– написал Джозвяк.

По его словам, Сербию и Черногорию исключат из перечня "безопасных" из-за вспышек COVID-19, а Грузия остается. В то же время никаких новых стран добавлять не планируют.

Напомним, 1 июля ЕС утвердил список из 15 стран, которые не входят в блок и гражданам которых разрешен въезд.

the non-binding list of non-EU countries whose nationals can travel to the EU will be revised later this week. #Serbia and #Montenegro to be removed due to #COVID19 spikes. no other new countries added. #Georgia remains. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 14, 2020

Важно! Основное требование ЕС, чтобы количество больных на 100 тысяч населения в стране было меньше или равным показателю в Европе. Сейчас в Украине 62 больных 100 тысяч населения, в ЕС – 16.

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