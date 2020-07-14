ЄС днями перегляне список "безпечних країн": які зміни можливі
Євросоюз до кінця тижня перегляне список третіх країн, громадянам яких дозволений в’їзд. З нього планують виключити Сербію та Чорногорію. За інформацією ЗМІ, інших суттєвих змін не буде.
ЄС перегляне перелік країн, які вважає безпечними до кінця тижня, повідомив у твіттері кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
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Список країн, які не є членами ЄС, і громадяни яких можуть їздити до ЄС, буде переглянутий пізніше цього тижня,
– написав Джозвяк.
За його словами, Сербію та Чорногорію виключать з переліку "безпечних" через спалахи COVID-19, а Грузія залишається. Водночас ніяких нових країн додавати не планують.
Нагадаємо, 1 липня ЄС затвердив список із 15 країн, які не входять до блоку і громадянам яких дозволено в’їзд.
Подорожі громадян третіх країн в ЄС: що відомо
- У Брюсселі заявили, що список переглядатимуть кожні два тижні та змінюватимуть залежно від ситуації з коронавірусом у кожній країні.
- Деякі учасниці ЄС, які відкрили кордони для "безпечних" держав, пізніше скасували своє рішення. Зокрема, Греція закрила кордон для громадян Сербії.
- Бельгія взагалі заявила, що наразі не відкриватиме кордони для країн з "безпечного" списку Євросоюзу.
- Українці також не можуть подорожувати в ЄС, винятками є лише окремі категорії.
- Загалом для громадян України наразі відкриті 25 країн світу.