Євросоюз до кінця тижня перегляне список третіх країн, громадянам яких дозволений в’їзд. З нього планують виключити Сербію та Чорногорію. За інформацією ЗМІ, інших суттєвих змін не буде.

ЄС перегляне перелік країн, які вважає безпечними до кінця тижня, повідомив у твіттері кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

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Список країн, які не є членами ЄС, і громадяни яких можуть їздити до ЄС, буде переглянутий пізніше цього тижня,

– написав Джозвяк.

За його словами, Сербію та Чорногорію виключать з переліку "безпечних" через спалахи COVID-19, а Грузія залишається. Водночас ніяких нових країн додавати не планують.

Нагадаємо, 1 липня ЄС затвердив список із 15 країн, які не входять до блоку і громадянам яких дозволено в’їзд.

the non-binding list of non-EU countries whose nationals can travel to the EU will be revised later this week. #Serbia and #Montenegro to be removed due to #COVID19 spikes. no other new countries added. #Georgia remains. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 14, 2020

Важливо! О сновна вимога ЄС, аби кількість хворих на 100 тисяч населення у країні була меншою або рівною показнику в Європі. Наразі в Україні 62 хворих на 100 тисяч населення, в ЄС – 16.

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