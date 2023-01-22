Впервые за многие месяцы: в ЕС хотят синхронизировать санкции против Беларуси и России, – СМИ

Белорусь является активной соучастницей войны России против Украины. Однако Евросоюз не вводит против Минска такие же санкции, как и против Москвы. Сейчас в Брюсселе продолжается обсуждение такого шага.

Об этом СМИ сообщают со ссылкой на собственные источники. По их словам, Еврокомиссия начала консультации не только о новом пакете санкций против России, но и о синхронизации ограничений против Беларуси.

Обратите внимание ЕС подготовит 10 пакет санкций к годовщине начала войны в Украине, – Reuters

Какова позиция ЕС и почему санкции до сих пор не синхронизированы

С начала полномасштабного вторжения режим Лукашенко фактически отдал в распоряжение России свою территорию, с которой оккупанты начали наступление на Севере, в частности на Киевщину, оккупировав Чернобыльскую АЭС, Бучу, Ирпень, Бородянку, Макаров, Гостомель. Кроме того, с белорусской территории по Украине неоднократно наносили ракетные удары. Однако в Евросоюзе избрали позицию отделять агрессора и поддерживающую его страну. Потому санкции, которые ЕС вводил против России, часто не распространялись на Беларусь.

Такую позицию в Брюсселе аргументируют желанием показать эту разницу Беларуси и не толкнуть Минск полностью в руки Кремля.

Однако на фоне сообщений об угрозе непосредственного участия белорусской армии в войне против Украины, в ЕС решили обсудить вопрос синхронизации санкций. Пока что Германия и еще несколько членов ЕС выступают против такого шага, аргументируя это тем, что пока Беларусь не является физическим участником вторжения, нужно придерживаться политики разделения агрессора и его поддержки.

На какие шаги готовы пойти в ЕС и почему они необходимы

По данным источников СМИ, Евросоюз обсуждает введение полного эмбарго на оружие и товары двойного назначения. Причина проста, логичная и неотложная – Беларусь импортирует из ЕС условное медицинское оборудование, а затем его могут отправить на завод по изготовлению беспилотников. Кроме того, Беларусь пока может импортировать определенные виды вооружения, что позволяет ей передавать это оружие России.

Также Брюссель обсуждает запрет на экспорт из ЕС в Беларусь электроники, бытовой техники или предметов роскоши. Ведь россияне могут покупать ввезенные из ЕС товары в Беларуси.

Источники издания утверждают, что точно будут введены санкции против белорусских банков, ведь россияне ездят в Беларусь, чтобы снимать деньги со своих карточек.

Также Брюссель обсуждает санкции против мебельного сектора и запрет на импорт из Беларуси алкоголя и табачных изделий.

Напомним, что ЕС готовит уже десятый пакет санкций против России. Сейчас у Евросоюза идет обсуждение и согласование новых ограничений. Предварительно новый пакет санкций планируют объявить 24 февраля – в годовщину начала полномасштабной войны.