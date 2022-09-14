Тенденции очевидны, – Мусиенко сказал, увеличат ли помощь от ЕС вдвое
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС удвоить военную помощь Украине. В то же время некоторые страны уже заявляют, якобы они исчерпали свои ресурсы, которыми могли помогать.
Впрочем, на фоне успешного контрнаступления ВСУ большинство государств сходятся на необходимости поддерживать Украину. Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Политики боятся сильной Украины
В то же время политики с противоположной точкой зрения сейчас в меньшинстве, что хорошо прежде всего для Украины. Они говорят о "необходимости договориться".
Они опасаются определенного укрепления Украины как мощного европейского государства – это тоже нужно понимать. Ведь тенденции именно к этому идут,
– заметил аналитик.
Впрочем, по его мнению, такие политики сейчас в очевидном меньшинстве. Более того, несмотря на определенное уменьшение оборонной помощи Украине, официальные данные свидетельствуют, что существенного сворачивания помощи Украине нет.
"Она действительно уменьшилась, но сейчас тенденция свидетельствует о том, что она снова нарастает и имеет все основания увеличиваться", – подчеркнул Александр Мусиенко.
В частности, он привел пример Испании, где местные СМИ сообщили, что украинские военные будут проходить обучение в Сарагосе на военном полигоне.
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Украина может получить танки от Испании
В контексте учений в Испании специалист отметил, что там украинские воины в частности будут учиться танковому мастерству. Он напомнил, что основной боевой танк Испании – Leopard 2E.
Это достаточно хорошо могифицированный танк. Я так понимаю, что если украинские военные будут учиться овладевать этими танками, то, возможно, рассматривается вопрос о передаче их Украине в будущем,
– предположил аналитик.
Резюмируя, он также вспомнил итоги встречи "Рамштайн-5", где европейские страны задекларировали, что готовы и дальше поддерживать Украину.
Украина и Leopard-2:
- Ранее с просьбой о предоставлении этих германских танков премьер-министр Денис Шмигаль обращался к канцлеру Германии Олафу Шольцу . Впрочем, он отказал.
- Впоследствии он объяснил свое решение "разделением труда" в НАТО . Мол, члены Альянса между собой договорились, кто и что будет поставлять Украину.