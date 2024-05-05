Сообщается, что Voice of Europe уличили в причастности к попытке российского вмешательства в выборы в Европейский парламент. Об этом чешскому телевидению заявила вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова.

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В Евросоюзе ведется активная работа

Вера Юрова объяснила, что ограничения по Voice of Europe войдут в 14-й пакет европейских санкций против России, над которыми уже ведется работа в Евросоюзе.

В частности, в санкционный список могут попасть Виктор Медведчук и его соратник Артем Марчевский, который и является руководителем Voice of Europe. Известно, что сейчас с таким предложением выступает Чехия.

По словам Юровой, она пока не знает, попадут ли Медведчук и Марчевский под санкции, но Voice of Europe точно будет в 14-м санкционном пакете.

Европарламент уже принял резолюцию по российскому влиянию на ЕС

Европарламент просит ввести санкции против российских пропагандистов и СМИ, а также добавить ограничения в отношении Виктора Медведчука и его друга Артема Марчевского, который работает в Voice of Europe.

Соответствующую резолюцию поддержали 429 евродепутатов, еще 27 – проголосовали против, 48 – воздержались. В Европарламенте считают, что наибольшей угрозой остается Россия.

Евродепутаты предлагают усилить внутреннюю безопасность и ввести обязательное обучение по безопасности для депутатов Европарламента и сотрудников.

Ранее Чехия предлагала ввести санкции против Медведчука на уровне ЕС

В частности, это касается его соратника Артема Марчевского и фирмы Voice of Europe. Об этом министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

Мы должны защитить нашу страну и защитить наших людей от российского вмешательства. Так что да, с моей стороны есть большой интерес. И теперь наша работа заключается в том, чтобы убедить других, что мы должны двигаться дальше,

– прокомментировал Липавский возможное введение санкций.

Он отметил, что представил это предложение во время заседания. Также чешский министр предложил ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне только страной аккредитации.