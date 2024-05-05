Повідомляється, що Voice of Europe викрили у причетності до спроби російського втручання у вибори до Європейського парламенту. Про це чеському телебаченню заявила віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова.

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У Євросоюзі ведеться активна робота

Вера Юрова пояснила, що обмеження щодо Voice of Europe увійдуть до 14-го пакету європейських санкцій проти Росії, над якими вже ведеться робота у Євросоюзі.

Зокрема, до санкційного списку можуть потрапити Віктор Медведчук та його соратник Артем Марчевський, який і є керівником Voice of Europe. Відомо, що наразі з такою пропозицією виступає Чехія.

За словами Юрової, вона поки не знає, чи потраплять Медведчук та Марчевський під санкції, але Voice of Europe точно буде в 14-му санкційному пакеті.

Європарламент вже ухвалив резолюцію щодо російського впливу на ЄС

Європарламент просить запровадити санкції проти російських пропагандистів та ЗМІ, а також додати обмеження щодо Віктора Медведчука та його друга Артема Марчевського, який працює в Voice of Europe.

Відповідну резолюцію підтримали 429 євродепутатів, ще 27 – проголосували проти, 48 – утрималися. В Європарламенті вважають, що найбільшою загрозою залишається Росія.

Євродепутати пропонують посилити внутрішню безпеку та запровадити обов'язкове навчання з безпеки для депутатів Європарламенту та співробітників.

Раніше Чехія пропонувала ввести санкції проти Медведчука на рівні ЄС

Зокрема, це стосується його поплічника Артема Марчевського та фірми Voice of Europe. Про це міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив під час засідання Ради ЄС з закордонних справ у Люксембурзі.

Ми повинні захистити нашу країну і захистити наших людей від російського втручання. Так що так, з мого боку є великий інтерес. І тепер наша робота полягає в тому, щоб переконати інших, що ми повинні рухатися далі,

– прокоментував Ліпавський можливе запровадження санкцій.

Він зазначив, що представив цю пропозицію під час засідання. Також чеський міністр запропонував обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні лише країною акредитації.