Следуют за кораблем: в ЕС не будут признавать паспорта России, выданные на оккупированных территориях

Европейский парламент 24 ноября проголосовал за непризнание российских паспортов, выданных на временно оккупированных территориях Украины. Также в ЕС решили не признавать документы, выданные Россией на оккупированной территории Грузии.

"За" соответствующее решение проголосовал 531 евродепутат. Всего 7 евродепутатов были против, а также 34 воздержались.

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Решение касается оккупированных территорий Украины и Грузии

После этого Еврокомиссия должна проконсультироваться со странами-членами ЕС и составить список российских документов, которые не будут принимать.

Сообщается, что бегущие от войны в Украине все равно смогут попасть в ЕС по гуманитарным соображениям.

Европейский парламент стремится сделать все возможное, чтобы продолжать оказывать давление на Россию посредством правовых и политических средств, чтобы Путин заплатил высокую цену за эту незаконную войну и за международные преступления, совершенные против Украины и ее народа,

– сказал евродепутат Хуан Фернандо Лопес Агилар.

Россия проводит принудительную паспортизацию: что известно

Россия проводит принудительную паспортизацию на украинских территориях с 2014 года. Сначала россияне выдавали паспорта украинцам в оккупированном Крыму и на захваченных территориях Донбасса и Луганской области.

С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, идентичную политику Кремль проводит и на остальных захваченных территориях. В частности, речь идет о Херсонщине и Запорожье.

Кремлевский диктатор Владимир Путин в мае даже упростил получение русского гражданства детьми-сиротами из Украины. Кроме того, в сентябре Путин решил аннексировать новые украинские территории.

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