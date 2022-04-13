ЕС не может быть спонсором депортации украинцев, – Зеленский

В среду, 13 апреля, Владимир Зеленский выступил перед парламентом Эстонии. В своем выступлении он призвал страну, как и весь Евросоюз, не спонсировать депортацию украинцев.

В обращении к парламенту Эстонии президент Украины призвал найти мощные инструменты влияния. Такие, какие могли бы остановить депортацию и вернуть всех людей домой, передает 24 канал.

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Евросоюз не имеет права спонсировать войну

Владимир Зеленский подчеркнул, что у Евросоюза есть сила, чтобы давить на Россию. И он обязан ею пользоваться, пока страна-агрессор не вернет принудительно вывезенных украинцев, тысячи украденных детей.

Евросоюз не имеет права являться спонсором депортации, он не должен быть спонсором войны. Следует еще более серьезно относиться к санкционной политике против России. Это (санкции – 24 канал) единственный на сегодняшний день инструмент, чтобы принудить Россию к миру,

– подчеркнул он.

Президент призвал утвердить новый, более жесткий санкционный пакет. А также блокировать не определенные российские банки, а сразу все. То же самое касается нефти. Сейчас очень необходимо эмбарго на уровне всего ЕС.

Он подчеркнул, что всем необходимо сделать гораздо больше. Это позволит остановить погружение Европы в зло, которое континент видел в 1940-х годах.

Не должны повториться черные страницы истории, когда депортированные украинцы и эстонцы остались на долгие годы в Сибири или на дальнем востоке России,

– сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что на этих территориях достаточно украинских и эстонских могил. Тех, кто погиб от коммунистических депортаций. Поэтому сейчас очень важно ужесточить санкции против России.

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