У зверненні до парламенту Естонії президент України закликав знайти потужні інструменти впливу. Такі, які могли б зупинити депортацію та повернути усіх людей додому, передає 24 канал.

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Євросоюз не має право спонсорувати війну

Володимир Зеленський підкреслив, що в Євросоюзу є сила, щоб тиснути на Росію. І він зобов'язаний нею користуватися доти, поки країна-агресорка не поверне примусово вивезених українців, тисячі вкрадених дітей.

Євросоюз не має права бути спонсором депортації, він не має бути спонсором війни. Потрібно ще більш серйозно ставитися до санкційної політики проти Росії. Це (санкції – 24 канал) єдиний на сьогодні інструмент, щоб примусити Росію до миру,

– наголосив він.

Президент закликав затвердити новий, більш жорсткий санкційний пакет. А також блокувати не певні російські банки, а відразу всі. Те ж стосується нафти. Зараз вкрай необхідне ембарго на рівні всього ЄС.

Він підкреслив, що усім необхідно зробити значно більше. Це дозволить зупинити занурення Європи в те зло, яке континент бачив у 1940-х роках.

Не мають повторитися чорні сторінки історії, коли депортовані українці й естонці залишилися на довгі роки в Сибіру чи далекого сходу Росії,

– сказав він.

Володимир Зеленський підкреслив, що на тих територіях достатньо українських та естонських могил. Тих, хто загинув від комуністичних депортацій. Тож зараз дуже важливо посилити санкції проти Росії.

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