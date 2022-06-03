Об этом 24 каналу сказал исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусов.

Это исторический момент, – глава МИД Германии поддержала вступление Украины в ЕС

ЕС не может не взять Украину по одной простой причине. Если он этого не сделает, то он фактически поставит себя в очень сложную ситуацию,

– отметил Андрусов.

Дело в том, как он объяснил, после войны будут формироваться новые политические союзы с участием Украины. К тому же есть Великобритания, которая не входит в Евросоюз и инициирует новые образования.

"Так что если Украина не будет входить в ЕС, то часть стран, которые там есть на сегодняшний день, будут заключать новые союзы с нами и Великобританией", – пояснил он.

Поэтому для ЕС важно принять Украину, чтобы, в частности, Британия задумалась над тем, чтобы частично туда вернуться.

ЕС не может не взять Украину по одной причине: смотрите видео

На каком этапе вступления в Евросоюз находится Украина

Наше государство должно отвечать всем критериям организации, к которой он хочет приобщиться. В вопросе членства в ЕС мы сейчас находимся на этапе подготовки заключения Европейской комиссии относительно того, соответствует ли Украина Копенгагенским критериям. Это объяснил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква .

Уже после того, как нашей стране будет предоставлен статус кандидата, нужно будет провести переговоры по соглашению о вступлении, а также подписать и ратифицировать его в парламентах всех стран-членов.

Вердикт Еврокомиссии по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС Киев может услышать уже в этом месяце. Ведь в июне состоится заседание Европейского совета, на котором, вероятно, обсудят этот вопрос.

Вердикт Еврокомиссии по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС Киев может услышать уже в этом месяце. Ведь в июне состоится заседание Европейского совета, на котором, вероятно, обсудят этот вопрос. Президент Владимир Зеленский заявил, что отказ ЕС предоставить Украине статус кандидата на поступление будет иметь масштабные негативные последствия.

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