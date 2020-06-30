С 1 июля Евросоюз разрешит въезд гражданам 14 стран, однако Украины в списке нет. Причиной этому стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в нашей стране.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что показатели COVID-19 в Украине не позволяют активно участвовать в диалоге об открытии границ. Об этом она сказала в интервью Интерфакс-Украина.

Важно С 1 июля ЕС разрешит въезд гражданам 14 стран: Украины в списке нет

Стефанишина отметила, что границы стран ЕС не откроются для Украины с 1 июля.

Уже сейчас мы понимаем, что с 1 июля чуда не произойдет и все границы не откроются. Но это связано не с Украиной, а потому, что во всей Европе очень разная динамика по заболеванию. И в Украине динамика очень разная. Это абсолютно не политический процесс,

– пояснила вице-премьер-министр.

По ее словам, сейчас есть определенный уровень доверия к украинской статистике по заболеваемости коронавирусом, Украина ведет постоянный диалог и обменивается оперативной информацией с ЕС.

Стефанишина подчеркнула, что вопрос открытия границ Европы для Украины исключительно технический и здесь нет и не может быть никакой политики.

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Позиция украинского Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга напомнил, что количество активных больных в Украине составляет 57 на 100 тысяч населения. Этот показатель значительно превышает допустимую норму для въезда в ЕС без ограничений.

Будут действовать ограничения на поездки украинцев в ЕС. Они не будут касаться некоторых категорий населения: дипломатов, граждан, у которых сезонная работа, выезжающих на обучение, а также граждан, ищущих убежища в странах ЕС,

– сказал Степанов.

Список стран, для которых ЕС может открыть границы с 1 июля

Черногория;

Сербия;

Грузия;

Канада;

Алжир;

Австралия;

Япония;

Марокко;

Новая Зеландия;

Руанда;

Южная Корея;

Таиланд;

Тунис;

Уругвай;

Китай (при условии взаимного согласия).

В "красный список" стран, для граждан которых въезд останется запрещенным, вошли США, Россия и Бразилия. Именно эти страны занимают первые строчки мирового рейтинга по количеству больных COVID-19.