З 1 липня Євросоюз дозволить в'їзд громадянам 14 країн, однак України у списку немає. Причиною цьому є несприятлива епідеміологічна ситуація у нашій країні.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що показники COVID-19 в Україні не дозволяють активно долучатися до діалогу про відкриття кордонів. Про це вона сказала в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Важливо З 1 липня ЄС дозволить в'їзд громадянам 14 країн: України у списку немає

Стефанішина зауважила, що кордони країн ЄС не відкриються для України з 1 липня.

Уже зараз ми розуміємо, що з 1 липня дива не станеться і все кордони не відкриються. Але це пов'язано не з Україною, а тому, що у всій Європі дуже різна динаміка щодо захворювання. І в Україні динаміка дуже різна. Це абсолютно не політичний процес,

– пояснила віцепрем'єр-міністерка.

За її словами, наразі є певний рівень довіри до української статистики по захворюваності коронавірусів, Україна веде постійний діалог і обмінюємося оперативною інформацією з ЄС.

Стефанішина підкреслила, що питання відкриття кордонів Європи для України виключно технічний і тут немає, і не може бути ніякої політики.

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Позиція українського МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу нагадав, що кількість активних хворих в Україні становить 57 на 100 тисяч населення. Цей показник значно перевищує допустиму норму для в'їзду в ЄС без обмежень.

Діятимуть обмеження на поїздки українців в ЄС. Вони не будуть стосуватися деяких категорій населення: дипломатів, громадян, у яких сезонна робота, що виїжджають на навчання, а також громадян, які шукають притулку в країнах ЄС,

– сказав Степанов.

Список країн, для яких ЄС може відкрити кордони з 1 липня

Чорногорія;

Сербія;

Грузія;

Канада;

Алжир;

Австралія;

Японія;

Марокко;

Нова Зеландія;

Руанда;

Південна Корея;

Таїланд;

Туніс;

Уругвай;

Китай (за умови взаємного дозволу).

До "червоного" списку країн, для громадян яких в'їзд залишиться забороненим, увійшли США, Росія та Бразилія. Саме ці країни посідають перші сходинки світового рейтингу за кількістю хворих на COVID-19.