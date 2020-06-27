Туніс відкрив сухопутні, морські і повітряні кордони для туристів. Країна вирішила розпочати туристичний сезон після трьох місяців жорсткого карантину та закриття кордонів.

Один з популярних центрів туризму для Європи оголосив про відновлення туристичного сезону. Про це повідомляє Xinhuanet.

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Міністр туризму країни Мухаммед Алі Тумі підтвердив, що Всесвітня туристична організація офіційно включила Туніс у список безпечних районів для туристичних поїздок на основі підготовленого країною протоколу щодо забезпечення санітарних норм для працівників і туристів.

Національний комітет боротьби з COVID-19 вирішив дозволити поїздки між містами, починаючи з 4 червня, і знову відкрити сухопутні, повітряні та морські кордони 27 червня.

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Коронавірус у Тунісі: головне

У країні виявили лише 1 168 випадків зараження COVID-19 , з них 50 людей померли, ще 1 025 хворих одужали.

, з них 50 людей померли, ще 1 025 хворих одужали. Туніс став першою арабською країною, яка оголосила про нульовий приріст нових випадків захворювання в ряді регіонів.

Туніс відкриває кордони для туристів: карта