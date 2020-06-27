Тунис открыл сухопутные, морские и воздушные границы для туристов. Страна решила начать туристический сезон после трех месяцев жесткого карантина и закрытия границ.

Один из популярных центров туризма для Европы объявил о возобновлении туристического сезона. Об этом сообщает Xinhuanet.

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Министр туризма страны Мухаммед Али Туми подтвердил, что Всемирная туристическая организация официально включила Тунис в список безопасных районов для туристических поездок на основе подготовленного страной протокола по обеспечению санитарных норм для работников и туристов.

Национальный комитет борьбы с COVID-19 решил позволить поездки между городами, начиная с 4 июня, и вновь открыть сухопутные, воздушные и морские границы 27 июня.

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Коронавирус в Тунисе: главное

В стране обнаружили только 1 168 случаев заражения COVID-19, из них 50 человек умерли, еще 1 025 больных выздоровели.

Тунис стал первой арабской страной, которая объявила о нулевом приросте новых случаев заболевания в ряде регионов.

Тунис открывает границы для туристов: карта