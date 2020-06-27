Греция с 29 июня снова ослабит карантин: что позволят
Правительство Греции заявило об очередных карантинных послаблениях в стране. С 29 июня позволят проводить концерты и конференции, а также откроют летние лагеря.
Очередной этап ослабления карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, в Греции планируют внедрить 29 июня, пишет Ekathimerini.
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Министерство экономического развития Греции объявило список разрешенных видов деятельности:
- летние лагеря;
- кино- и театральные столовые;
- конференции и ярмарки;
- концерты;
- кинотеатры;
- казино;
- канатные дороги.
Греческое правительство также подчеркнуло важность соблюдения правил социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты.
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Что известно об ослаблении карантина в Греции
- По состоянию на 27 июня там зафиксировали 3 366 случаев заражения коронавирусом. От болезни умерли 191 больной, выздоровели – 1 374.
- 15 июня страна возобновила работу основных аэропортов в Афинах и Салониках для международных рейсов.
- Работу других аэропортов планируют возобновить уже с 1 июля.
- В Греции делают все возможное, чтобы спасти туристический сезон. В этой области работают примерно 700 тысяч человек.