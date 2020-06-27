Правительство Греции заявило об очередных карантинных послаблениях в стране. С 29 июня позволят проводить концерты и конференции, а также откроют летние лагеря.

Очередной этап ослабления карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, в Греции планируют внедрить 29 июня, пишет Ekathimerini. Читайте также Жесткие правила и мобилизация врачей: как Греции удалось побороть коронавирус Министерство экономического развития Греции объявило список разрешенных видов деятельности: летние лагеря;

кино- и театральные столовые;

конференции и ярмарки;

концерты;

кинотеатры;

казино;

канатные дороги. Греческое правительство также подчеркнуло важность соблюдения правил социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты. Обратите внимание Украинцев могут не впустить в Грецию в аэропорту Афин: что известно Что известно об ослаблении карантина в Греции По состоянию на 27 июня там зафиксировали 3 366 случаев заражения коронавирусом . От болезни умерли 191 больной, выздоровели – 1 374.

. От болезни умерли 191 больной, выздоровели – 1 374. 15 июня страна возобновила работу основных аэропортов в Афинах и Салониках для международных рейсов.

в Афинах и Салониках для международных рейсов. Работу других аэропортов планируют возобновить уже с 1 июля.

В Греции делают все возможное, чтобы спасти туристический сезон. В этой области работают примерно 700 тысяч человек.