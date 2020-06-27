Греція з 29 червня знову послабить карантин: що дозволять
Уряд Греції заявив про чергові карантинні послаблення у країні. З 29 червня дозволять проводити концерти та конференції, а також відкриють літні табори.
Черговий етап послаблення карантину, впровадженого через епідемію коронавірусу, у Греції планують впровадити 29 червня, пише Ekathimerini.
Читайте також Жорсткі правила та мобілізація лікарів: як Греції вдалося побороти коронавірус
Міністерство економічного розвитку Греції оголосило список дозволених видів діяльності
- літні табори;
- кіно- і театральні їдальні;
- конференції та ярмарки;
- концерти;
- кінотеатри;
- казино;
- канатні дороги.
Грецький уряд також наголосив на важливості дотримання правил соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту.
Зверніть увагу Українців можуть не впустити до Греції в аеропорті Афін: що відомо
Що відомо про послаблення карантину в Греції
- Станом на 27 червня там зафіксували 3 366 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 191 хворий, одужали – 1 374.
- 15 червня країна відновила роботу основних аеропортів в Афінах та Салоніках для міжнародних рейсів.
- Роботу інших летовищ планують відновити вже з 1 липня.
- У Греції роблять все можливе, аби врятувати туристичний сезон. У цій галузі працюють приблизно 700 тисяч людей.