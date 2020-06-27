Уряд Греції заявив про чергові карантинні послаблення у країні. З 29 червня дозволять проводити концерти та конференції, а також відкриють літні табори.

Черговий етап послаблення карантину, впровадженого через епідемію коронавірусу, у Греції планують впровадити 29 червня, пише Ekathimerini.

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Міністерство економічного розвитку Греції оголосило список дозволених видів діяльності

літні табори;

кіно- і театральні їдальні;

конференції та ярмарки;

концерти;

кінотеатри;

казино;

канатні дороги.

Грецький уряд також наголосив на важливості дотримання правил соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту.

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