На заседании Совета Европы ни одна страна не предложила ввести санкции против России из-за ареста Алексея Навального. Поэтому решение об ограничении не одобрили.

Источник: пресс-конференция Жозепа Борреля

Совет Европы готов реагировать и принять соответствующие меры, "если обстоятельства будут того требовать". Об этом заявил председатель Европарламента Боррель.

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Сегодня не было никаких предложений (о санкциях против России – 24 канал) и, соответственно, никаких решений не приняли,

– заявил дипломат.

Боррель поедет в Россию

Председатель Европейского парламента анонсировал свою поездку в Россию в первую неделю февраля. Целью его визита в Москву является обсуждение с российскими властями всех актуальных вопросов, а также подготовка к дискуссии на мартовском саммите Евросоюза.

"Я проинформировал Совет о намерении совершить визит в Москву по приглашению министра Лаврова в первую неделю февраля", – отметил Боррель.

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