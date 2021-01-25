Ни одна из стран ЕС не предложила ввести санкции из-за ареста Навального
На заседании Совета Европы ни одна страна не предложила ввести санкции против России из-за ареста Алексея Навального. Поэтому решение об ограничении не одобрили.
Источник: пресс-конференция Жозепа Борреля
Совет Европы готов реагировать и принять соответствующие меры, "если обстоятельства будут того требовать". Об этом заявил председатель Европарламента Боррель.
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Сегодня не было никаких предложений (о санкциях против России – 24 канал) и, соответственно, никаких решений не приняли,
– заявил дипломат.
Боррель поедет в Россию
Председатель Европейского парламента анонсировал свою поездку в Россию в первую неделю февраля. Целью его визита в Москву является обсуждение с российскими властями всех актуальных вопросов, а также подготовка к дискуссии на мартовском саммите Евросоюза.
"Я проинформировал Совет о намерении совершить визит в Москву по приглашению министра Лаврова в первую неделю февраля", – отметил Боррель.
Санкции из-за ареста Навального: что известно
- 17 января в России задержали оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося из Германии после длительного лечения.
- Политика арестовали на 30 суток. Из-за этого в стране вспыхнули протесты.
- Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что предложит обсудить санкции против России на заседании Совета иностранных дел ЕС.
- 21 января депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию по ужесточению ограничений против России и прекращению строительства гозопровода "Северный поток-2".
- В частности Европарламент призвал государства-членов Совета Европы начать процедуру наказания России в Европейском суде по правам человека.
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