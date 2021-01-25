На засіданні Ради Європи жодна країна не запропонувала ввести санкції проти Росії через арешт Олексія Навального. Тому рішення про обмеження не схвалили.

Джерело: пресконференція Жозепа Борреля

Рада Європи готова реагувати та ухвалити відповідні заходи, "якщо обставини будуть того вимагати". Про це заявив голова Європарламенту Боррель.

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Сьогодні не було жодних пропозицій (про санкції проти Росії – 24 канал) та, відповідно, жодних рішень не ухвалили,

– заявив дипломат.

Боррель поїде у Росію

Голова Європейського парламенту анонсував свою поїздку до Росії у перший тиждень лютого. Метою його візиту в Москву є обговорення з російською владою всіх актуальних питань, а також підготовка до дискусії на березневому саміті Євросоюзу.

"Я проінформував Раду про наміри здійснити візит в Москву на запрошення міністра Лаврова в перший тиждень лютого", – наголосив Боррель.

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