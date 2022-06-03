Россия пытается насильственно интегрировать Херсонскую и Запорожскую области. Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз не признает российские паспорта, выданные в этих регионах.

К теме Бойцы украинского Интернационального легиона прибыли в Северодонецк: СМИ опубликовали видео

ЕС отмечает, что не признает выданные оккупантами паспорта

В конце мая Путин издал указ "об упрощении процедуры предоставления гражданства России" и выдаче российских паспортов гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, а также украинским детям, не находящимся на попечении у родителей.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель осудил этот процесс и подчеркнул, что Евросоюз не признает российские паспорта.

Всех виновных привлекут к ответственности

В документе, обнародованном 3 июня, говорится, что Евросоюз решительно осуждает любые попытки России изменить статус украинских территорий и заменить демократически избранные и легитимные администрации. Россия, ее политическое руководство и все причастные к нарушению международных норм и международного права будут привлечены к ответственности за эти незаконные действия.

Евросоюз также осуждает попытки ввести в обращение российский рубль параллельно с украинской гривной и ввести российскую программу обучения и изменить язык преподавания в школах на тех территориях Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под незаконным контролем вторгшихся российских войск.

– говорится в заявлении.

Боррель подчеркнул, что ЕС непреклонен в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Он еще раз призвал Россию вывести все войска и военную технику с территории Украины на ее международно признанные границы.

Какая ситуация на Херсонщине и Запорожье

25 мая Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов на оккупированных территориях Херсона и Запорожья.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, на захваченных территориях Кремль хочет провести так называемый "референдум" . Оккупанты отказались от захвата областного центра и планируют "перенести столицу" в захваченный Мелитополь.

Оккупанты в Херсоне уже захватили паспортные сервисы и приступают к выдаче горожанам российских паспортов. Кроме того, российские захватчики ограничивают передвижение людей и проводят "фильтрационные" мероприятия.

Андрющенко рассказал о "фильтрационных тюрьмах" кафиров: смотрите видео