В ЕС обеспокоены злоупотреблением безвизом Украиной и некоторыми другими государствами, – СМИ

Несколько государств-членов Евросоюза подняли вопрос о возможной отмене безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой. Причина – серия злоупотреблений со стороны граждан этих государств.

Об этом говорится во внутреннем документе ЕС, который датируется 27 сентября. О нем стало известно накануне поездки главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в страны Западных Балкан.

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Обеспокоенность ЕС соблюдением безвиза со стороны ряда стран

Документ страны-участницы ЕС обсудят 13 октября. Среди злоупотреблений, которые вызвали раздражение государств Евросоюза, является незаконное проживание граждан из безвизовых государств, а также необоснованные запросы о предоставлении убежища.

Согласно документу, Германия, Франция и Италия в последнее время разочарованы из-за, по их мнению, злоупотребление безвізом. В документе пишут о росте "правонарушений, которые связаны с несанкционированным проживанием" граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии.

Также там говорится о росте в течение последних 3 месяцев более чем на 50% ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии по сравнению с тем же периодом в 2019 году, до пандемии COVID-19.

Механизм приостановки действия безвізу предусматривает, что увеличение более чем на 50% из случаев незаконного пребывания или просьб о предоставлении убежища с низким уровнем одобрения в итоге может привести к повторному введению виз.

Детали замечаний стран ЕС к конкретным государствам

Германия в документе отмечает, что особенно критичной является ситуация с Молдовой. Если сравнивать периоды с июня по август 2019 года и с июня по август 2021 года, то просьбы об убежище выросли на 429%.

С претензиями в отношении Молдовы выступила и Италия. Ее представители заявили, что сети торговли людьми, которые действуют через "соседние страны", злоупотребляют безвизом и повышают возможность лишения страны безвизового режима "в случае недостаточного прогресса".

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