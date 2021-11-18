Евросоюз 18 ноября вновь обновил перечень стран, туристам из которых разрешено без особых ограничений пересекать границу со странами ЕС.
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ЕС обновил "зеленый список"
На этот раз в список безопасных стран включили Индонезию.
Обновленный перечень стран выглядит так:
- Аргентина,
- Австралия
- Бахрейн,
- Канада,
- Чили,
- Колумбия,
- Индонезия,
- Иордания,
- Кувейт,
- Намибия,
- Новая Зеландия,
- Перу,
- Катар,
- Руанда,
- Саудовская Аравия,
- Южная Корея,
- Объединенные Арабские Эмираты,
- Уругвай,
- Китай, при условии подтверждения взаимности.
Кроме того, странам-членам ЕС рекомендуют постепенно снимать ограничения на поездки для особых административных районов Китая, Гонконга и Макао.
ЕС исключил Украину из "зеленого списка": что известно
- 9 ноября Евросоюз исключил Украину из "зеленого списка" стран. Это означает, что украинским туристам труднее попасть в ЕС, однако возможно. Ведь окончательное решение о том, пускать или нет путешественников из Украины, каждая страна принимает самостоятельно.
- Каждые 14 дней этот перечень пересматривают, анализируя ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Если она положительная, то ЕС рекомендует открыть границы для путешественников из "зеленых стран", если же отрицательная – запретить въезд.