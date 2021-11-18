Евросоюз 18 ноября вновь обновил перечень стран, туристам из которых разрешено без особых ограничений пересекать границу со странами ЕС.

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ЕС обновил "зеленый список"

На этот раз в список безопасных стран включили Индонезию.

Обновленный перечень стран выглядит так:

Аргентина,

Австралия

Бахрейн,

Канада,

Чили,

Колумбия,

Индонезия,

Иордания,

Кувейт,

Намибия,

Новая Зеландия,

Перу,

Катар,

Руанда,

Саудовская Аравия,

Южная Корея,

Объединенные Арабские Эмираты,

Уругвай,

Китай, при условии подтверждения взаимности.

Кроме того, странам-членам ЕС рекомендуют постепенно снимать ограничения на поездки для особых административных районов Китая, Гонконга и Макао.

Важно! Украина все еще остается "красной" для ЕС.

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