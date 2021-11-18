Евросоюз 18 ноября вновь обновил перечень стран, туристам из которых разрешено без особых ограничений пересекать границу со странами ЕС.

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ЕС обновил "зеленый список"

На этот раз в список безопасных стран включили Индонезию.

Обновленный перечень стран выглядит так:

  • Аргентина,
  • Австралия
  • Бахрейн,
  • Канада,
  • Чили,
  • Колумбия,
  • Индонезия,
  • Иордания,
  • Кувейт,
  • Намибия,
  • Новая Зеландия,
  • Перу,
  • Катар,
  • Руанда,
  • Саудовская Аравия,
  • Южная Корея,
  • Объединенные Арабские Эмираты,
  • Уругвай,
  • Китай, при условии подтверждения взаимности.

Кроме того, странам-членам ЕС рекомендуют постепенно снимать ограничения на поездки для особых административных районов Китая, Гонконга и Макао.

ЕС исключил Украину из "зеленого списка": что известно

  • 9 ноября Евросоюз исключил Украину из "зеленого списка" стран. Это означает, что украинским туристам труднее попасть в ЕС, однако возможно. Ведь окончательное решение о том, пускать или нет путешественников из Украины, каждая страна принимает самостоятельно.
  • Каждые 14 дней этот перечень пересматривают, анализируя ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Если она положительная, то ЕС рекомендует открыть границы для путешественников из "зеленых стран", если же отрицательная – запретить въезд.