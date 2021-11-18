Євросоюз 18 листопада знову оновив перелік країн, туристам з яких дозволено без особливих обмежень перетинати кордон з країнами ЄС.
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ЄС оновив "зелений список"
Цього разу до списку безпечних країн включили Індонезію.
Оновлений перелік країн виглядає так:
- Аргентина,
- Австралія
- Бахрейн,
- Канада,
- Чилі,
- Колумбія,
- Індонезія,
- Йорданія,
- Кувейт,
- Намібія,
- Нова Зеландія,
- Перу,
- Катар,
- Руанда,
- Саудівська Аравія,
- Південна Корея,
- Об'єднані Арабські Емірати,
- Уругвай,
- Китай, за умови підтвердження взаємності.
Крім того, країнам-членам ЄС рекомендують поступово знімати обмеження на поїздки для особливих адміністративних районів Китаю, Гонконгу та Макао.
ЄС виключив Україну зі "зеленого списку": що відомо
- 9 листопада Євросоюз виключив Україну зі "зеленого списку" країн. Це означає, що українським туристам важче потрапити в ЄС, однак можливо. Адже остаточне рішення щодо того, пускати чи ні мандрівників з України, кожна країна приймає самостійно.
- Кожні 14 днів цей перелік переглядають, аналізуючи ситуацію із захворюваністю на коронавірус. Якщо вона позитивна, то ЄС рекомендує відкрити кордони для мандрівників з "зелених країн", якщо ж негативна – заборонити в'їзд.