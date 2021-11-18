Євросоюз 18 листопада знову оновив перелік країн, туристам з яких дозволено без особливих обмежень перетинати кордон з країнами ЄС.

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ЄС оновив "зелений список"

Цього разу до списку безпечних країн включили Індонезію.

Оновлений перелік країн виглядає так:

Аргентина,

Австралія

Бахрейн,

Канада,

Чилі,

Колумбія,

Індонезія,

Йорданія,

Кувейт,

Намібія,

Нова Зеландія,

Перу,

Катар,

Руанда,

Саудівська Аравія,

Південна Корея,

Об'єднані Арабські Емірати,

Уругвай,

Китай, за умови підтвердження взаємності.

Крім того, країнам-членам ЄС рекомендують поступово знімати обмеження на поїздки для особливих адміністративних районів Китаю, Гонконгу та Макао.

Важливо! Україна все ще залишається "червоною" для ЄС.

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