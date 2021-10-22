"ЕС" обошла "Слугу Народа": сенсация или аномалия
Источник:фейсбук Владимира Фесенко
Поднялся ажиотаж по поводу электоральной социологии КМИС, на этот раз по поводу партийных рейтингов. Чуть ли не как сенсация подаются результаты опроса КМИС, согласно которым "Евросолидарность" на 0,2% опередила "Слуг Народа". На самом деле повода для ажиотажа нет.
При трехпроцентной статистической погрешности разница в 0,2% значения не имеет. К тому же речь идет о телефонном опросе.
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Я вчера приводил комментарий представителя КМИС Антона Грушецкого о том, что такой метод опроса может играть в пользу отдельных политических субъектов, в том числе в пользу Порошенко и его партии.
Наконец, нет никакой сенсации в том, что "Слуги народа" оказались на втором месте. В декабре 2020 года и в январе 2021 года по данным КМИС "Слуги народа" также были на втором месте, а на первом месте была ОПЗЖ с отрывом в несколько процентов. Но уже в феврале 2021 года ситуация поменялась.
После санкций против Виктора Медведчука и его телеканалов "Слуги народа" вернулись на первое место. Рейтинги президентской партии постоянно колеблются. Также надо учитывать, что рейтинги ведущих партий – "Слуги народа", "Евросолидарность", "Батькивщина" и ОПЗЖ – в значительной мере выровнялись за последний год.
Матеріал для роздумів / Скріншот рейтингу партій від КМІС за жовтень 2021 року
Что касается партийных рейтингов КМИС по их октябрьскому опросу, то есть несколько странных моментов, которые сложно объяснить с помощью обычной логики.
Рейтинги партий у нас, как правило, отражают рейтинги лидеров. Хотя бывают и специфические нюансы.
Например, рейтинг Владимира Зеленского всегда заметно (на несколько процентов) превышал рейтинг его партии. Но все-таки есть прямая корреляция между рейтингом лидера и рейтингом его партии. И если растет рейтинг лидера, то растет и рейтинг его партии. И наоборот. И вот здесь мы видим первую странность.
Як виглядає різниця у 2 десятих відсотка / кумедна інфографіка "ЄС"
По сравнению с сентябрьским (2021) опросом КМИС рейтинг Петра Порошенко снизился на 1%, а рейтинг его партии почему-то вырос на 2%. Можно все списать на трехпроцентную статистичпескую погрешность, но именно эта странность и обусловила первое место "Евросолидарности" в партийной рейтинговой гонке.
Кстати, рейтинг "Слуг народа" от общего числа респондентов по сравнению с сентябрем 2021 года не изменился, даже немного подрос (на 0,3%).
Самая большая странность в партийных рейтингах КМИС за октябрь 2021 года – аномально низкое число респондентов, которые заявили, что не будут участвовать в выборах, – всего 0,9%.
Для сравнения, отвечая на вопрос о кандидатах в президенты, 8,6% респондентов заявили, что не будут участвовать в выборах, еще 13,8% респондентов затруднились ответить на вопрос, за кого они будут голосовать на президентских выборах.
В сентябрьском (2021) опросе КМИС 19% респондентов ответили, что не будут голосовать на выборах в Верховную Раду. Ну а на реальные выборы у нас в последние годы не приходят около 40% зарегистрированных избирателей, а то и больше.
Правда, значительная часть этих людей отказывается участвовать и в социологических опросах. Однако, все-таки, в социологических опросах (при разных методах их проведения) немалая часть респондентов (как правило, не меньше 10%, а часто и больше) заявляет, что не будет участвовать в выборах. Поэтому и возникает удивление по поводу аномально низкой доли респондентов, не желающих участвовать в выборах.