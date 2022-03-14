Объявить 4 санкционный пакет могут уже в понедельник, 14 марта. Об этом рассказали в профильных СМИ со ссылкой на источники в дипкорпусе Евросоюза.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 3 недели войны

ЕС намерен ввести персональные санкции еще против ряда влиятельных россиян

Правительства стран Европейского Союза обсуждают санкции против более чем 10 влиятельных россиян. Список еще не утвердили, его могут изменить, однако вряд ли значительно. В перечне лиц, подпадающих под санкции, в частности:

Олигарх Роман Абрамович (восьмой самый богатый человек России).

Тигран Худавердян ("Яндекс").

Виктор Рашников ("Магнитогорский металлургический завод").

Есть там и другие россияне, которые руководят крупными предприятиями в сферах энергетики и горнодобывающей промышленности, а также пропагандисты, которые врут об Украине. Всего в списке около 15 человек и 9 организаций.

Напомним, Евросоюз продолжает вводить антироссийские санкции за нападение армии Путина на Украину. Чтобы наконец Россия исчерпала ресурсы, которые использует для финансирования войны.

Абрамович, к слову, на днях перевез свою 139-метровую яхту Solaris из Испании в Черногорию, которая не является членом ЕС, а значит – там не отберут собственность олигарха из-за санкций (угроза введения которых от ЕС после уже введенных в США и Великобританией очевидна).

Однако вряд ли Абрамовичу удастся провернуть такое же со всем своим имуществом.