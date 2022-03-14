Оголосити 4 санкційний пакет можуть вже у понеділок, 14 березня. Про це розповіли у профільних ЗМІ з посиланням на джерела у дипкорпусі Євросоюзу.
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ЄС збирається ввести персональні санкції ще проти низки впливових росіян
Уряди країн Європейського Союзу обговорюють санкції проти понад 10 впливових росіян. Список ще не затвердили, його можуть змінити, а проте навряд чи значно. У переліку осіб, які підпадуть під санкції, зокрема:
- Олігарх Роман Абрамович (восьма найбагатша людина Росії).
- Тигран Худавердян ("Яндекс").
- Віктор Рашніков ("Магнітогорський металургійний завод").
Є там й інші росіяни, які керують великими підприємствами у сферах енергетики та гірничодобувної промисловості, а також – пропагандисти, які брешуть про Україну. Загалом у списку приблизно 15 осіб та 9 організацій.
Абрамович, до слова, днями перевіз свою 139-метрову яхту Solaris з Іспанії у Чорногорію, яка не є членом ЄС, а отже – там не відберуть власність олігарха через санкції (загроза запровадження яких від ЄС після вже запроваджених у США та Великій Британії очевидна).
А проте навряд чи Абрамовичу вдасться провернути таке ж з усім своїм майном.
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