В ЕС обсуждают возможность санкций против Пескова, – СМИ

27 февраля 2022 , 23:06
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Источник:

Bloomberg

В Евросоюзе обсуждают возможность введения санкций против пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Санкционный список в ЕС обещают обнародовать 28 февраля. Глава европейской дипломатии Жозеп Борель отмечал, что перечень согласился расширить.

Кстати Евросоюз поставит Украине боевые самолеты, – Боррель

Поэтому вполне возможно, что туда добавили Пескова. В общем, под санкции попадут политики, олигархи, бизнесмены, пропагандисты и военные страны-агрессорки.

Автор: Ольга Музика