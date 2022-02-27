В ЕС обсуждают возможность санкций против Пескова, – СМИ
27 февраля 2022 , 23:06Читати новину українською
Источник:Bloomberg
В Евросоюзе обсуждают возможность введения санкций против пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
Санкционный список в ЕС обещают обнародовать 28 февраля. Глава европейской дипломатии Жозеп Борель отмечал, что перечень согласился расширить.
Кстати Евросоюз поставит Украине боевые самолеты, – Боррель
Поэтому вполне возможно, что туда добавили Пескова. В общем, под санкции попадут политики, олигархи, бизнесмены, пропагандисты и военные страны-агрессорки.