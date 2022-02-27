В ЕС обсуждают возможность санкций против Пескова, – СМИ

В Евросоюзе обсуждают возможность введения санкций против пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Санкционный список в ЕС обещают обнародовать 28 февраля. Глава европейской дипломатии Жозеп Борель отмечал, что перечень согласился расширить.

Кстати Евросоюз поставит Украине боевые самолеты, – Боррель

Поэтому вполне возможно, что туда добавили Пескова. В общем, под санкции попадут политики, олигархи, бизнесмены, пропагандисты и военные страны-агрессорки.