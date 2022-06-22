ЕС официально признает Украину кандидатом на вступление: СМИ опубликовали проект решения
Источник:Euractiv
Лидеры Европейского Союза вскоре одобрят рекомендацию Европейской комиссии по предоставлению Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС. Произойдет это на саммите в Брюсселе 23 – 24 июня.
Об этом говорится в последнем проекте заключения саммита ЕС.
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Издание отмечает, что лидеры ЕС примут решение о дальнейших шагах вступления стран после полного выполнения всех условий, изложенных Европейской комиссией, добавляется в проекте решения. Первый отчет об оценке выполнения Украиной условий ожидается в рамках регулярного анализа Еврокомиссии по расширению уже к концу этого года.
Прогресс каждой страны на пути в Европейский Союз будет зависеть от ее собственных заслуг в выполнении Копенгагенских критериев, включая способность ЕС принимать новых членов,
– говорится также в проекте выводов.
Несколько дипломатов ЕС заявили, что после нескольких дней внутренних обсуждений в ЕС не оказалось ни одной страны среди 27 стран-членов ЕС, которая выступила бы против предоставления Украине кандидатского статуса. 17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата.
В то же время, для Украины прописали 7 требований, которые она должна выполнить, чтобы не потерять новый статус и продвигаться к следующему этапу процедуры.
О каких требованиях говорится
Если быть совсем точным, то речь идет не о семи требованиях ЕС, а о семи блоках реформ, выполнение которых Евросоюз определил как условие того, что статус кандидата сохранится.
- реформа Конституционного суда;
- продолжение судебной реформы;
- антикоррупция, включая назначение руководителя САП;
- борьба с отмыванием денежных средств;
- воплощение антиолигархического закона;
- согласование аудиовизуального законодательства с европейским;
- изменение законодательства о нацменьшинствах.
Отметим, последний пункт записали для успокоения Венгрии. В нем говорится, что Украина еще несколько лет назад обещала принять рамочный закон о нацменьшинствах. Не потребует ли Венгрия принять закон в редакции, которая не подойдет Украине? В Брюсселе уверяют, что нет.
А как насчет Грузии
Формулирование саммита ЕС в вопросе Грузии будет следующим: "Европейский совет готов предоставить Грузии статус страны-кандидата после того, как будут учтены приоритеты, указанные в заключении Комиссии по заявке Грузии на членство".
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