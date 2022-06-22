ЕС официально признает Украину кандидатом на вступление: СМИ опубликовали проект решения

Лидеры Европейского Союза вскоре одобрят рекомендацию Европейской комиссии по предоставлению Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС. Произойдет это на саммите в Брюсселе 23 – 24 июня.

Об этом говорится в последнем проекте заключения саммита ЕС.

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Издание отмечает, что лидеры ЕС примут решение о дальнейших шагах вступления стран после полного выполнения всех условий, изложенных Европейской комиссией, добавляется в проекте решения. Первый отчет об оценке выполнения Украиной условий ожидается в рамках регулярного анализа Еврокомиссии по расширению уже к концу этого года.

Прогресс каждой страны на пути в Европейский Союз будет зависеть от ее собственных заслуг в выполнении Копенгагенских критериев, включая способность ЕС принимать новых членов,

– говорится также в проекте выводов.

Эта формулировка говорит о том, что ЕС не намерен объединять Украину и Молдову в один пакет, как это было сделано с Северной Македонией и Албанией.

Несколько дипломатов ЕС заявили, что после нескольких дней внутренних обсуждений в ЕС не оказалось ни одной страны среди 27 стран-членов ЕС, которая выступила бы против предоставления Украине кандидатского статуса. 17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата.

В то же время, для Украины прописали 7 требований, которые она должна выполнить, чтобы не потерять новый статус и продвигаться к следующему этапу процедуры.

О каких требованиях говорится

Если быть совсем точным, то речь идет не о семи требованиях ЕС, а о семи блоках реформ, выполнение которых Евросоюз определил как условие того, что статус кандидата сохранится.

реформа Конституционного суда;

продолжение судебной реформы;

антикоррупция, включая назначение руководителя САП;

борьба с отмыванием денежных средств;

воплощение антиолигархического закона;

согласование аудиовизуального законодательства с европейским;

изменение законодательства о нацменьшинствах.

Отметим, последний пункт записали для успокоения Венгрии. В нем говорится, что Украина еще несколько лет назад обещала принять рамочный закон о нацменьшинствах. Не потребует ли Венгрия принять закон в редакции, которая не подойдет Украине? В Брюсселе уверяют, что нет.

А как насчет Грузии

Формулирование саммита ЕС в вопросе Грузии будет следующим: "Европейский совет готов предоставить Грузии статус страны-кандидата после того, как будут учтены приоритеты, указанные в заключении Комиссии по заявке Грузии на членство".

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