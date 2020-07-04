В Брюсселе заявили, что голосование в оккупированном Крыму, которое завершилось 1 июля, состоялось с нарушением международного права. Ведь ЕС не признает аннексии полуострова Россией.

ЕС осудил участие жителей оккупированных территорий в голосовании Соответствующую позицию обнародовало Представительство Европейского Союза в Украине. Заявление согласовали с главами миссий стран-членов ЕС в Украине. Интересно Не для народа, а для Путина: новую конституцию России опубликовали с явным фейлом – фото Европейский Союз осуждает участие в голосовании по поправкам к конституции Российской Федерации жителей территорий, которые сейчас неподконтрольны украинской власти, и каким выборочно были выданы российские паспорта вопреки духу минских соглашений,

– говорится в сообщении. Что известно о голосовании за поправки в Конституцию России С 25 июня по 1 июля в России длилось голосование за поправки к конституции РФ.

Одна из них касается "обнуления" президентских сроков. Это позволит Путину участвовать в выборах еще два раза и теоретически оставаться у власти до 2036 года.

В одной из поправок говорится, что Россия может не выполнять решения международных организаций, если они "противоречат" российской конституции.

В ЦИК обработали 100% протоколов: 77,92% граждан проголосовали за, а 21,27% – против.

Журналисты неоднократно фиксировали нарушения во время голосования. В частности, возможность проголосовать дважды.

Компания "НЕТ!" обнародовала результаты экзитполов:

– в Москве за поправки проголосовали 44,91%, против – 54,89%;

– в Петербурге за – 36,69%, а против – 63,07%.

Поправки вступили в силу 4 июля 2020 года.