У Брюсселі заявили, що голосування в окупованому Криму, яке завершилось 1 липня, відбулось з порушенням міжнародного права. Адже ЄС не визнає анексії півострова Росією.

ЄС засудив участь жителів окупованих територій у голосуванні Відповідну позицію оприлюднило Представництво Європейського Союзу в Україні. Заяву погодили з головами місій країн-членів ЄС в Україні. Цікаво Не для народу, а для Путіна: нову конституцію Росії опублікували з явним фейлом – фото Європейський Союз засуджує участь у голосуванні щодо поправок до конституції Російської Федерації жителів територій, що наразі непідконтрольні українській владі, і яким вибірково були видані російські паспорти всупереч духу Мінських угод,

– мовиться у повідомленні. Що відомо про голосування за поправки до Конституції Росії З 25 червня по 1 липня в Росії тривало голосування за поправки до конституції РФ.

Одна з них стосується "обнулення" президентських термінів. Це дозволить Путіну брати участь у виборах ще два рази і теоретично залишатися при владі до 2036 року.

В одній з поправок також зазначено, що Росія може не виконувати рішення міжнародних організацій, якщо вони "суперечать" російській конституції.

У ЦВК опрацювали 100% протоколів: 77,92% громадян проголосували за, а 21,27% – проти.

Журналісти неодноразово фіксували порушення під час голосування. Зокрема, можливість проголосувати двічі.

Компанія "НЕТ!" оприлюднила власні результати екзит-полів:

– у Москві за поправки проголосували 44,91%, проти – 54,89%;

– у Петербурзі за – 36,69%, а проти – 63,07%.

– у Москві за поправки проголосували 44,91%, проти – 54,89%; – у Петербурзі за – 36,69%, а проти – 63,07%. Поправки набрали чинності 4 липня 2020 року.