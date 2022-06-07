ЕС передал украинским стражам порядка авто на 2 миллиона евро, — EUAM Ukraine

Европа продолжает активно помогать украинцам на всех фронтах. Наши стражи порядка получили большое пополнение своего автомобильного парка.

Помощь мощных партнеров – один из важных факторов, приближающий победу Украины над российскими оккупантами. Каждая цивилизованная страна пытается внести свой вклад в победу правды и справедливости над злом, олицетворением которого стала Россия.

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Автомобили для правоохранителей

Европейский союз передал украинским полицейским, прокурорам и пограничникам 90 автомобилей. В пакет помощи вошли пикапы, внедорожники и микроавтобусы.

Общая стоимость переданных для украинских правоохранителей автомобилей составляет 2 миллиона евро.

За время полномасштабной войны Национальная полиция потеряла более 1000 автомобилей. Это тоже актуально для Пограничной службы, спасателей, Национальной гвардии. Сегодня у нас существует огромная потребность в автомобилях для прохождения сложных территорий,

– рассказала заместитель министра МВД Мэри Акопян.

Она добавила, что после полномасштабного вторжения российских кафиров обязанности правоохранителей значительно расширились. Сейчас они помогают отражать атаки россиян, расследуют преступления, которые совершили против украинцев, разминируют территории, оказывают первую помощь и реагируют на чрезвычайные ситуации.

Автомобили от Европейского союза помогут повысить мобильность наших правоохранителей и улучшат эффективность их работы. Сообщается, что сейчас это самая большая поставка в рамках программы "Право-Полиция". Ее реализует ЮНОПС при финансовой поддержке ЕС.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Российские кафиры до сих пор мечтают захватить Северодонецк до 10 июня. Враг бросает воплощение своего плана очень большие силы, но ВСУ держат оборону города и не дают врагу продвинуться. Продолжаются ожесточенные уличные бои, россияне не прекращают штурмовые действия.

Обстрелы Николаева и области продолжаются, враг увеличил интенсивность и начал использовать "Пионы". Жителей призывают заботиться о своей безопасности, а тех, кто уехал раньше – не возвращаться домой. Враг хочет нанести максимальные разрушения гражданской инфраструктуре и домам мирных украинцев.

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