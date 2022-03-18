ЕС переступил через себя, а НАТО – нет, – Кулеба

Над членством Украины в Евросоюзе начали работать еще до войны, но сначала нам отказывали. Затем, по словам Дмитрия Кулебы, ЕС перешагнул через себя.

Министр иностранных дел подчеркнул, что ЕС сделал невозможное возможным. Зато изменений относительно членства Украины в НАТО нет.

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Кулеба напомнил, что Европарламент принял резолюцию, где сказал, что Украине нужно дать статус кандидата на членство. ЕС поддержал нашу заявку, а Еврокомиссия уже начала практические процедуры по ее рассмотрению.

ЕС перешагнул через себя, ЕС сделал невозможное возможным. НАТО – нет. Так может, это время нам задуматься?

– спросил дипломат.

Он подытожил, что Украина за 2 недели прошла путь, который другие страны преодолевают не просто годами, а десятилетиями. Кулеба считает, что это благодаря президенту и его репутации в Европе и мире сейчас.

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