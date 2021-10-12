В заявлении саммита Украина – ЕС говорится, что Украине и в будущем необходимо обеспечивать независимое и эффективное функционирование антикоррупционных, а также правоохранительных органов. В частности, приоритетом является то, чтобы на руководящие должности выбирали в соответствии с заслугами.

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ЕС приветствовал усилия Украины по ограничению возможностей для совершения коррупционных действий и ее преданность борьбе с влиянием частных интересов,

– говорится в заявлении.

Кроме того, в ЕС подтвердили поддержку усилий Украины, направленных на масштабные реформы. Отдельно:

в судебной системе;

в борьбе с коррупцией.

Рада окончательно одобрила закон