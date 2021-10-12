У заяві саміту Україна – ЄС мовиться, що Україні й у майбутньому необхідно забезпечувати незалежне та ефективне функціонування антикорупційних, а також правоохоронних органів. Зокрема, пріоритетом є те, щоб на керівні посади обирали відповідно до заслуг.
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ЄС привітав зусилля України з обмеження можливостей для вчинення корупційних дій та її відданість боротьбі з впливом приватних інтересів,
– мовиться у заяві.
Окрім того, у ЄС підтвердили підтримку зусиль України, спрямованих на масштабні реформи. Зокрема:
- у судовій системі;
- боротьбі з корупцією.
Рада остаточно схвалила закон
- Під час засідання 23 вересня Верховна Рада схвалила законопроєкт про деолігархізацію.
- Ініціював законопроєкт президент Володимир Зеленський.
- Свої голоси "за" віддали 279 народних обранців.
- Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що наразі до категорії олігархів можна віднести 13 людей.
- Журналіст Сергій Лещенко заявив, що до списку можуть потрапити: Рінат Ахметов; Петро Порошенко; Дмитро Фірташ; Ігор Коломойський; Віктор Пінчук; Сергій Льовочкін; Віктор Медведчук; Вадим Новинський; Юрій Косюк; Олег Бахматюк; Костянтин Жеваго; Олександр і Галина Гереги.