У заяві саміту Україна – ЄС мовиться, що Україні й у майбутньому необхідно забезпечувати незалежне та ефективне функціонування антикорупційних, а також правоохоронних органів. Зокрема, пріоритетом є те, щоб на керівні посади обирали відповідно до заслуг.

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ЄС привітав зусилля України з обмеження можливостей для вчинення корупційних дій та її відданість боротьбі з впливом приватних інтересів,

– мовиться у заяві.

Окрім того, у ЄС підтвердили підтримку зусиль України, спрямованих на масштабні реформи. Зокрема:

у судовій системі;

боротьбі з корупцією.

Рада остаточно схвалила закон