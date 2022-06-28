Решение о предоставлении помощи Еврокомиссия приняла по запросу украинского правительства. Об этом стало известно из прессрелиза 27 июня.

Обратите внимание Взрывы в Николаеве и уничтоженные кафиры на Юге: основное за 125 день войны

Помощь от ЕС более чем на 11 миллионов

Общей финансовой стоимостью 11,3 миллиона евро эта помощь будет доставлена ​​в Украину из аварийных запасов ЕС, хранящихся в Румынии, Венгрии, Швеции, Германии, Греции и Дании.

– говорится в сообщении.

В защитное оборудование, которое предоставит ЕС, входят:

300000 специализированных защитных костюмов;

5600 литров дезактивирующих веществ;

850 единиц оборудования для операций по дезактивации.

Кроме того, для больниц ЕС также подарит мониторы пациентов, инфузионные насосы и аппараты искусственной вентиляции легких, защитное оборудование для медицинского персонала, например маски и халаты.

Читайте также У Байдена подтвердили, что Вашингтон передаст Украине ПВО средней и большой дальности

Оборудование для защиты уже едет в Украину

Известно, что защитное оборудование уже следует в Украину.

Медицинское оборудование и оборудование для химических, биологических или ядерных чрезвычайных ситуаций уже на пути в Украину. Больницы и медицинские работники в Украине работают под огнем, и мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить им необходимые инструменты для спасения жизни,

– подчеркнул комиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Ленарчич отметил, что уже 30 стран передали Украине товары через механизм гражданской защиты ЕС. Однако из-за продолжительной войны медицинские потребности Украины огромны. Поэтому нужно было мобилизовать стратегические резервы.

"Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации находится в постоянном контакте с украинскими властями для предоставления дальнейшей помощи на основе конкретных потребностей, указанных Украиной", - отмечают в пресс-релизе Еврокомиссии.

Вас может заинтересовать – оперативная информация от Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на утро 28 июня: смотрите видео