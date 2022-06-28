Рішення про надання допомоги Єврокомісія ухвалила після запиту українського уряду. Про це стало відомо з пресрелізу 27 червня.

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Допомога від ЄС на понад 11 мільйонів

Загальною фінансовою вартістю 11,3 мільйона євро ця допомога буде доставлена ​​в Україну з аварійних запасів ЄС, які зберігаються в Румунії, Угорщині, Швеції, Німеччині, Греції та Данії,

– мовиться в повідомленні.

До захисного обладнання, що надасть ЄС, входять:

300 000 спеціалізованих захисних костюмів;

5 600 літрів дезактивуючих речовин;

850 одиниць обладнання для операцій з дезактивації.

Окрім того, для лікарень ЄС також подарує монітори пацієнтів, інфузійні насоси та апарати штучної вентиляції легень, захисне обладнання для медичного персоналу, як-от маски та халати.

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Обладнання для захисту вже їде до України

Відомо, що захисне обладнання вже прямує в Україну.

Медичне обладнання та обладнання для хімічних, біологічних чи ядерних надзвичайних ситуацій уже на шляху до України. Лікарні та медичні працівники в Україні працюють під вогнем, і ми повинні зробити все можливе, щоб забезпечити їм необхідні інструменти для порятунку життя,

– наголосив комісар з антикризового управління Янез Ленарчич.

Ленарчич зазначив, що вже 30 країн передали Україні товари через Механізм цивільного захисту ЄС. Однак через тривалу війну медичні потреби України величезні. Тому треба було мобілізувати стратегічні резерви.

"Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації знаходиться в постійному контакті з українською владою для надання подальшої допомоги на основі конкретних потреб, зазначених Україною", – наголошують у пресрелізі Єврокомісії.

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