Російські окупанти продовжують не лише масштабний наступ на Сході України, а й ракетні обстріли мирних українських міст. Ворог сподівається завдати якомога більших руйнувань цивільній інфраструктурі та деморалізувати тил наших відважних воїнів.

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США нададуть Україні ППО

Сполучені Штати Америки до кінця цього тижня мають оголосити про надання Україні передової системи протиповітряної оборони. Раніше президент Байден повідомляв про подібну допомогу, й чиновники з його адміністрації підтвердили рішучість зробити такий крок.

Повідомляється, що США дадуть для України систему NASAMS. Це передова система протиракетної оборони, що має середню та велику дальність. Це допоможе ЗСУ збивати російські ракети задовго до того, як вони зможуть наблизитися до цілі.

Радник Джо Байдена Джейк Салліван повідомив, що оформлення цього пакета допомоги перебуває на фінальній стадії. Також він підтвердив, що в пакет буде входити система протиповітряної оборони.

Я можу підтвердити, що ми фактично перебуваємо в процесі доопрацювання пакета, який включає надання передової системи протиповітряної оборони,

– сказав він.

Також Салліван додав, що США перебувають у постійному зв'язку із ЗСУ та надають зброю, яка найбільш необхідна у конкретний момент. Зокрема, незабаром наші воїни також отримають боєприпаси для артилерійських та іншу зброю.

Що стосується систем протиповітряної оборони, то після ракетного обстрілу Києва та влучання снаряді ворога у багатоповерхівку це пріоритет номер один, над яким союзники активно працюють.

Війна Росії з Україною: останні новини

Російські окупанти знову здійснили обстріл Кременчука. Ворог влучив у цивільний об'єкт, на жаль, є постраждалі.

Американські журналісти повідомили про те, що наші відважні ССО працюють глибоко в тилу ворога та здійснюють успішні диверсійні операції. Зокрема, вони знищують склади боєприпасів і сховищ нафти.

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