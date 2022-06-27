Российские кафиры продолжают не только масштабное наступление на Востоке Украины, но и ракетные обстрелы мирных украинских городов. Враг надеется нанести как можно большее разрушение гражданской инфраструктуре и деморализовать тыл наших отважных воинов.

Читайте также ВСУ снова ударили по Змеиному: поражен вражеский ЗРК "Панцирь 1"

США предоставят Украине ПВО

Соединенные Штаты Америки до конца этой недели должны объявить о предоставлении Украине передовой системы противовоздушной обороны. Ранее президент Байден сообщал о подобной помощи и чиновники из его администрации подтвердили решимость сделать такой шаг.

Сообщается, что США дадут Украине систему NASAMS. Это передовая система противоракетной обороны, имеющая среднюю и большую дальность. Это поможет ВСУ сбивать российские ракеты задолго до того, как они смогут приблизиться к цели.

Советник Джо Байдена Джейк Салливан сообщил, что оформление этого пакета помощи находится на финальной стадии. Также он подтвердил, что в пакет будет входить система противовоздушной обороны.

Я могу подтвердить, что мы фактически находимся в процессе доработки пакета, включающего предоставление передовой системы противовоздушной обороны,

– сказал он.

Также Салливан добавил, что США находятся в постоянной связи с ВСУ и предоставляют оружие, которое наиболее необходимо в конкретный момент. В частности, в скором времени наши воины также получат боеприпасы для артиллерийских и другое оружие.

Что касается систем противовоздушной обороны, то после ракетных обстрелов Киева и попадания снаряда врага в многоэтажку это приоритет номер один, над которым союзники активно работают.

Война России с Украиной: последние новости

Российские кафиры снова совершили обстрел Кременчуга . Враг попал в гражданский объект, к сожалению, есть пострадавшие.

Американские журналисты сообщили о том, что наши отважные ССО работают глубоко в тылу врага и совершают успешные диверсионные операции. В частности, они уничтожают склады боеприпасов и хранилищ нефти.

Смотрите видео на тему – Великобритания выделит еще 10 миллионов фунтов стерлингов для помощи Украине