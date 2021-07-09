ЕС признал первый Covid-сертификат не члена евросообщества: какой стране повезло

Евросоюз принял решение признавать паспорта вакцинации Швейцарии. Их будут признавать наравне с документами, которые выдали странам-членам ЕС.

Швейцария станет первой из стран Европейского экономического пространства, которую присоединят к электронной системе ЕС.

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Кристиан Виганд заявил, что с 9 июля швейцарские паспорта вакцинации будут признавать на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты стран ЕС.

Еврокомиссия приняла решение, которое гарантирует, что сертификаты COVID-19, которые выдает Швейцария, можно считать эквивалентными цифровым COVID-сертификатам ЕС,

– отметил представитель ЕС.

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