ЕС признал первый Covid-сертификат не члена евросообщества: какой стране повезло
9 июля 2021 , 11:36Читати новину українською
Источник:Укринформ
Евросоюз принял решение признавать паспорта вакцинации Швейцарии. Их будут признавать наравне с документами, которые выдали странам-членам ЕС.
Швейцария станет первой из стран Европейского экономического пространства, которую присоединят к электронной системе ЕС.
Заметьте Франция призывает ЕС не признавать COVID-вакцины из России и Китая
Кристиан Виганд заявил, что с 9 июля швейцарские паспорта вакцинации будут признавать на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты стран ЕС.
Еврокомиссия приняла решение, которое гарантирует, что сертификаты COVID-19, которые выдает Швейцария, можно считать эквивалентными цифровым COVID-сертификатам ЕС,
– отметил представитель ЕС.
Паспорта вакцинации в мире: последние новости
- С 1 июля в ЕС ввели единые цифровые коронавирусные сертификаты. Они позволяют жителям Евросоюза свободно перемещаться по территории ЕС.
- Руководительница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "европейский цифровой сертификат COVID является символом открытой и безопасной Европы".
- Между тем в Украине уже начали тестировать цифровые прототипы сертификатов вакцинации.
- Над разработкой и технической реализацией COVID-сертификатов работают Минцифры, Минздрав, НСЗУ, МИД и ГПСУ.
- Между тем для вакцинированных украинцев свои границы уже открыли Австрия и Нидерланды.