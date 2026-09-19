Призыв к партнерам помочь Украине с финансированием прозвучал на встрече министров финансов стран ЕС в Дублине. В заседании также приняли участие представители Великобритании, Швейцарии и Канады, пишет Bloomberg.

Сколько средств не хватает Украине и где их будут искать?

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис пояснил, что кредит ЕС рассчитан на покрытие примерно двух третей потребностей Украины, тогда как остальную часть финансирования должны обеспечить другие партнеры.

Напомним, что в начале года ЕС одобрил кредитный пакет на 90 миллиардов евро для поддержки Киева в 2026–2027 годах.

Однако из-за военных расходов уже возник дефицит в размере около 27 миллиардов долларов. В 2027 году он может составить не менее 32 миллиардов долларов.

Поэтому ЕС призывает другие страны, в частности Великобританию и Японию, оказать Украине финансовую помощь.

Источники Bloomberg сообщили, что на следующей неделе в Нью-Йорке представители ЕС будут обсуждать этот вопрос с партнерами в ходе Генеральной Ассамблеи ООН.

Домбровскис отметил, что получить дополнительную финансовую поддержку будет проще при условии выполнения Украиной согласованной с донорами программы реформ.

Часть предложений, в частности касающихся налогов, до сих пор не принята украинским парламентом.

По словам собеседников Bloomberg, прогресс в проведении реформ и привлечении финансирования из третьих стран также может помочь получить дополнительные средства от стран ЕС.

Некоторые государства Евросоюза вновь рассматривают возможность использования части 210 миллиардов евро замороженных в Европе активов российского Центробанка.

В то же время другие страны предлагают решить проблему с помощью дополнительных совместных заимствований.